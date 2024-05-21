Пригородные поезда перевезли более 4,4 млн нижегородцев за 4 месяца 2024 года

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Услугами "Городских электричек", которые курсируют в Нижнем Новгороде, с начала года воспользовались около 511 тысяч пассажиров.
В общей сложности за январь-апрель пригородные поезда в границах Нижегородской области перевезли более 4,4 млн пассажиров. Как сообщает пресс-служба ГЖД, это на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
На ГЖД в границах Нижегородской области наибольшее количество пассажиров традиционно отправились со станций: Нижний Новгород-Московский, Дзержинск, Починки, Балахна, Семёнов, Линда, Урень, Киселиха, Пушкино и Навашино.
Напомним, в связи с началом дачного сезона по самым востребованным маршрутам запущены дополнительные электрички.
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