Пригородные поезда перевезли более 4,4 млн нижегородцев за 4 месяца 2024 года Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Услугами "Городских электричек", которые курсируют в Нижнем Новгороде, с начала года воспользовались около 511 тысяч пассажиров.

В общей сложности за январь-апрель пригородные поезда в границах Нижегородской области перевезли более 4,4 млн пассажиров. Как сообщает пресс-служба ГЖД, это на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

На ГЖД в границах Нижегородской области наибольшее количество пассажиров традиционно отправились со станций: Нижний Новгород-Московский, Дзержинск, Починки, Балахна, Семёнов, Линда, Урень, Киселиха, Пушкино и Навашино.

Напомним, в связи с началом дачного сезона по самым востребованным маршрутам запущены дополнительные электрички.