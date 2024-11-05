Главный корпус Балахнинской ЦРБ в Нижегородской области снесут за 26 млн рублей Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Аукцион по выбору подрядчика для сноса главного корпуса Балахнинской центральной районной больницы объявлен в Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком работ по сносу здания выступает Балахнинская ЦРБ. Проект сноса главного корпуса лечебного учреждения на улице Энгельса, 94 в Балахне прошел госэкспертизу в августе. Проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО "Сириус Проект".

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 26 млн рублей. На снос здания главного корпуса Балахнинской ЦРБ будет выделена субсидия из регионального бюджета.

Итоги торгов подведут 12 ноября. Здание лечебного учреждения должны снести в течение 120 дней с момента заключения контракта.

Напомним, глава региона Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в феврале 2020 года раскритиковал состояние Балахнинской ЦРБ.

По итогам визита губернатора в Балахнинский район его глава Алексей Левкович подал заявление об отставке.