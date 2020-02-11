"Это просто кошмар", - Глеб Никитин поручил провести ремонт в ЦРБ Балахнинского района Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Балахнинский район 13 февраля 2020 года проверил работу Балахнинской центральной районной больницы. Он обсудил развитие учреждения с и.о.главного врача ЦРБ Ренатом Фатыховым, который был назначен на пост 30 октября 2019 года.

"Самое главное впечатление от Балахны – здесь какие-то удивительные люди. Ни в одном медицинском учреждении Нижегородской области хуже состояния я не видел. Это просто кошмар. При этом все пациенты говорят, что за ними прекрасный уход, благодарят врачей и медсестер. Ни одного негативного отзыва", - сказал глава региона.

Он также добавил, что на базе ЦРБ планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи в рамках национального проекта "Здравоохранение". В учреждении будет проведён ремонт, закуплено оборудование.

Фото: Кирилл Мартынов

"Необходим комплексный подход, включающий обновление материально-технической базы, внешний и внутренний ремонт. Будем настаивать на включение объектов Балахнинской ЦРБ в программу модернизации первичной медицинской помощи, которая готовится сейчас на уровне страны по инициативе президента России Владимира Путина", - подчеркнул Глеб Никитин.

В ходе визита в Балахнинский район Глеб Никитин также поручил устранить протечки в подвале школы № 10.

По итогам визита Глеба Никитина глава Балахнинского района Алексей Левкович написал заявление об отставке.

Напомним, в ноябре прошлого Глеб Никитин устроил публичный "разнос" главе МСУ Дальнеконстантиновского района, в том числе из-за покосившегося забора. Также в ноябре прошлого года Глеб Никитин раскритиковал работу руководства г.о.Бор за "свинарники" у жилых домов, но после этого никто в отставку не подал.