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Общество

Движение транспорта перекроют на улице Пожарского в выходные октября

06 ноября 2024 14:15  [110] Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в выходные дни ноября по причине продолжающихся ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено в следующие дни:

  • с 20:00 8 ноября до 8:00 11 ноября;
  • с 20:00 15 ноября до 8:00 18 ноября;
  • с 20:00 22 ноября до 8:00 25 ноября;
  • с 20:00 29 ноября до 8:00 2 декабря.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

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Теги:
движение Транспортные ограничения
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