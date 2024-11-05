Движение транспорта перекроют на улице Пожарского в выходные октября Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в выходные дни ноября по причине продолжающихся ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено в следующие дни:

с 20:00 8 ноября до 8:00 11 ноября;

с 20:00 15 ноября до 8:00 18 ноября;

с 20:00 22 ноября до 8:00 25 ноября;

с 20:00 29 ноября до 8:00 2 декабря.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.