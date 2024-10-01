ООО "Узола" на 10% увеличило продажи электрооборудования благодаря нацпроекту

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками нижегородского ООО "Узола" подвели итоги внедрения инструментов национального проекта "Производительность труда".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ООО "Узола" является торговой компанией производителя электротехнической продукции — группы компаний "Узола".

По словам главы регионального Минпромторга Максима Черкасова, производственная площадка ГК "Узола" стала одним из первых участников нацпроекта "Производительность труда" в регионе.

Во время работы на предприятии эксперты выявили 16 "узких мест", среди которых - длительное согласование бизнес-процессов, ошибки в документации, потеря времени в процессе поиска транспортного средства. В результате специалисты предложили ввести системы электронных задач, максимально приблизить отделы друг к другу для снижения лишних перемещений и оптимизации рабочего времени. Благодаря этому время обработки документов на пилотном потоке сократилось на 10%. Кроме того, эксперты центра обучили бережливым технологиям 19 сотрудников предприятия и провели подготовку двух внутренних тренеров, которые в будущем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. По решению президента России внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что нижегородское "Рост НН" увеличило выработку на 40% благодаря нацпроекту.