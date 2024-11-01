Мэрия Нижнего Новгорода направит 53 млн рублей на охрану мостов через Оку Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Администрация Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для охраны мостов через Оку в 2025 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет об охране Канавинского, Молитовского, Мызинского мостов, а также метромоста.

Подрядчику предстоит осуществлять охрану переправ от актов незаконного вмешательства. Для этого будут арендованы, в частности, мобильные автономные пункты обеспечения транспортной безопасности, постовые будки, оперативные автомобили и моторные лодки.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 53,4 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Итоги аукциона подведут 21 ноября.

Напомним, более 1 млрд рублей направят на транспортную безопасность тоннелей нижегородского метро.