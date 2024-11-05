Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2024 17:52  [59] Нижегородскую компанию обязали ввести в сельхозоборот 273 га земли
06 ноября 2024 17:30  [81] Юрий Шалабаев обсудил в Шанхае возможности сотрудничества в инновациях
06 ноября 2024 17:07  [104] Щиты от снежных заносов установят вдоль трассы М-12 в Нижегородской области
06 ноября 2024 16:28  [119] Регион получил 1,3 млрд рублей на укрепление склонов Черниговской набережной
06 ноября 2024 16:05  [155] Электросамокаты уберут с улиц Нижнего Новгорода до декабря
06 ноября 2024 15:13  [183] Новый пешеходный мост через Шуваловский канал устанавливают в Ленинском районе
06 ноября 2024 15:02  [162] Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки
06 ноября 2024 14:27  [168] Депутат Госдумы РФ Артём Кавинов посетил Тонкинский и Шарангский муниципальные округа
06 ноября 2024 14:15  [181] Движение транспорта перекроют на улице Пожарского в выходные ноября
06 ноября 2024 14:06  [244] Подрядчик завершил ремонт участка проспекта Ленина в Нижнем Новгороде
Общество

Юрий Шалабаев обсудил в Шанхае возможности сотрудничества в инновациях

06 ноября 2024 17:30  [81] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в рамках своего визита в Китай обсудил с генеральным директором Taopu Smart City (Шанхай) господином Цзян Цзуном направления сотрудничества в области инновационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе визита в Шанхай прошла презентация инвестиционного, туристического и образовательного потенциала Нижнего Новгорода.

Промышленный район Шанхая Taopu Smart City за последние 12 лет преобразили в экологически чистую зеленую территорию со своей инфраструктурой, где развивают науку и интеллектуальные технологии. Юрий Шалабаев отметил, что в Нижнем Новгороде также активно развивается сфера ИТ, продолжается строительство межвузовского ИТ-кампуса НЕЙМАРК, партнерами которого стали более 70 технологических компаний и 11 лучших вузов региона.

Представителей китайских компаний также пригласили посетить кампус НЕЙМАРК и в будущем стать его резидентами. Руководитель Taopu Smart City господин Цзян Цзун обозначил готовность к совместной работе с нижегородцами. По его словам, китайская сторона с интересом следит за развитием Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород планирует заключить побратимское соглашение с китайским городом Уси.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Побратим Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2024 17:12  [447] Нижний Новгород планирует заключить побратимское соглашение с китайским городом Уси
02 ноября 2024 13:23  [643] Три нижегородских предприятия принимают участие в многоотраслевой ярмарке в Китае
26 сентября 2023 14:22  [1669] Парк Нижнего Новгорода открыли в китайском городе Хэфэй
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph