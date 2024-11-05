Юрий Шалабаев обсудил в Шанхае возможности сотрудничества в инновациях Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в рамках своего визита в Китай обсудил с генеральным директором Taopu Smart City (Шанхай) господином Цзян Цзуном направления сотрудничества в области инновационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе визита в Шанхай прошла презентация инвестиционного, туристического и образовательного потенциала Нижнего Новгорода.

Промышленный район Шанхая Taopu Smart City за последние 12 лет преобразили в экологически чистую зеленую территорию со своей инфраструктурой, где развивают науку и интеллектуальные технологии. Юрий Шалабаев отметил, что в Нижнем Новгороде также активно развивается сфера ИТ, продолжается строительство межвузовского ИТ-кампуса НЕЙМАРК, партнерами которого стали более 70 технологических компаний и 11 лучших вузов региона.

Представителей китайских компаний также пригласили посетить кампус НЕЙМАРК и в будущем стать его резидентами. Руководитель Taopu Smart City господин Цзян Цзун обозначил готовность к совместной работе с нижегородцами. По его словам, китайская сторона с интересом следит за развитием Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород планирует заключить побратимское соглашение с китайским городом Уси.