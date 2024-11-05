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Более 64 млн рублей потеряли за неделю нижегородцы из-за телефонных мошенников

07 ноября 2024 07:27  [74] Происшествия

За прошедшую неделю в Нижегородской области сотрудники полиции зарегистрировали 132 преступления, совершённые с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, чаще всего злоумышленники прибегали к схемам: "Звонок от службы безопасности банка" (37), "Предложение дополнительного заработка" (29) и "Мошенничество при онлайн-покупке" (22). В общей сложности нижегородцы потеряли около свыше 64,4 млн рублей.

В целях профилактики случаев хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, сотрудники полиции напоминают следующие правила финансовой безопасности:

- полицейские и представители других правоохранительных структур никогда не просят по телефону совершать какие-либо действия, связанные с денежными средствами и движением финансовых средств по счетам;
- если вам позвонили неизвсетные и заявляют, что с вашими сбережениями может случиться неприятность – положите трубку, кем бы не представлялся звонящий и перезвоните в официальный кол-центр банка самостоятельно по номеру, напечатанныму на карте или официальном сайте учреждения;
- никому не сообщайте свои данные по телефону: номера карт, коды, кодовые слова и пароли, паспортные данные;
- при заказе товаров или услуг изучите отзывы о продавце на разных сайтах;
- старайтесь не совершать покупки в сети интернет, если требуется стопроцентная предоплата товара или услуги: добросовестные продавцы предлагают возможность отправки товара наложенным платежом и оплаты услуги после её оказания;
- не верьте обещаниям высокой доходности: если вам гарантируют высокий процент доходов и уверяют, что финансовые риски отсутствуют – лучше воздержитесь от вложений, скорее всего это мошенники.

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Теги:
МВД Мошенничество
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