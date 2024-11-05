Лжеоператоры сотовой связи за сутки обманули трёх нижегородцев на 3,5 млн рублей Происшествия

В районные отделы полиции Нижнего Новгорода в течение одних суток поступило сразу три заявления от местных жителей о мошенничествах, совершённых под предлогом продления договора сотовой связи. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Так, 26-летему жителю Автозаводского района в мессенджере поступил звонок от якобы оператора сотовой связи. Менеджер сообщил о необходимости продления срока действия сим-карты. Затем к разговору подключились "представители портала госуслуг и банка". По их указаниям потерпевший оформил кредит в сумме 380 тысяч рублей и несколькими транзакциями перевёл на указанные номера телефонов.

Таким же образом аферисты обманули двух молодых жительниц Советского района. 22-летняя студентка после телефонного общения оформила в кредит 1,5 млн рублей, сняла 930 тысяч рублей с личного банковского счета, а ещё обналичила с кредитной банковской карты 190 тысяч рублей - и все деньги перевела на указанные расчётные счета. 19-летняя нижегородка оформила кредит на 300 тысяч рублей и, установив специальное мобильное приложение, перевела средства на продиктованные реквизиты. В полиции убедительно просят граждан не реагировать на поступающие в мессенджерах звонки якобы от сотрудников сотовой связи. Они напоминают: продление договоров на действие карты не требуется, даже если вас заверяют в обратном. Все возникшие вопросы по получению услуг сотовой связи рекомендуется решать лично в отделения вашего оператора. Если вы соглашаетесь на пролонгацию, далее в подобную схему обмана включаются якобы представители банков и сотрудники портала Госуслуг, требующие подтвердить учётную запись. Получив код из смс, злоумышленники могут войти в ваш личный кабинет госуслуг. Ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам конфиденциальные данные банковских карт, а также коды из смс-сообщений.