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Происшествия

Почти 2,5 млн рублей украли мошенники у 71-летнего нижегородца

03 ноября 2024 14:31  [87] Происшествия

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в попытках отменить сомнительную операцию 71-летний пенсионер лишился почти 2,5 млн рублей.

Аферист обратился к пенсионеру под видом сотрудника правоохранительного органа. Звонивший пояснил, что по его счету происходит утечка информации в недружественную страну.

Для отмены сомнительной операции мужчину убедили перевести личные сбережения на “безопасный” счет.

После выполнения продиктованных операций, мошенники перестали выходить на связь.

Так, ущерб для потерпевшего превысил 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у жительницы Шахуньи более полумиллиона рублей.

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Теги:
Мошенничество Пенсия
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