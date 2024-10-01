Мошенники начали рассылать письма руководителям организаций от имени ФСБ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мошенники начали рассылать руководителям различных компаний и организаций письма от имени центра защиты информации и специальной связи ФСБ РФ. Новую схему выявили специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества, сообщает ТАСС.

В письмах с грифом "Для служебного использования" заявлено о "проведении консультационных бесед с сотрудниками". В приложенном файле содержится список практически всех сотрудников. Злоумышленники просят оказать содействие в организации телефонных разговоров с сотрудниками и предоставить их контактные номера.

Если руководитель компании соглашается на содействие, мошенники приступают к обзвону потенциальных жертв.

Далее мошенники действуют с использованием разных схем. Они могут сообщить о зафиксированной утечке данных компании и необходимости внести деньги, которые якобы будут возвращены через несколько дней вместе с премиальными.

Также злоумышленники могут обвинить сотрудника в госизмене или финансировании терроризма: якобы деньги с банковского счёта жертвы были переведены во враждебное России государство. Сотрудника запугивают возбуждением уголовного дела и убеждают перевести все деньги на "безопасный счёт", чтобы спасти оставшуюся сумму.

В Роскачестве обратили внимание, что звонки с любыми признаками манипулятивного воздействия должны насторожить: например, если присутствуют угрозы уголовного преследования или увольнения, требование сохранять конфиденциальность беседы, давление с целью принудить к сотрудничеству, а также попытки настроить вас против кого-либо. В этом случае нужно немедленно завершить разговор, а затем обратиться в правоохранительные органы или связаться со своим банком.

"Помните, что настоящие представители органов власти и финансовых учреждений никогда не будут требовать от вас немедленных действий, а также не станут запугивать вас или оказывать давление", - отметили эксперты.