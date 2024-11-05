Нижегородские самозанятые в 2024 году поставили госкомпаниям товары почти на 95 млн рублей Бизнес

За девять месяцев этого года 99 нижегородских самозанятых поставили товары и услуги госкомпаниям на сумму более 94,2 млн рублей.

Как сообщает Корпорация МСП, поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Общий объем закупок госкомпаний у самозанятых в стране за этот период составил 8,13 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество таких поставщиков увеличилось на 20%.

Самыми востребованными в системе закупок у самозанятых стали вспомогательные услуги, которые связаны с услугами финансового посредничества и страхования, — более 3 млрд рублей (37,2% от общего объема закупок у самозанятых), профессиональные, научные и технические услуги — почти 0,6 млрд рублей (7,1%), услуги в области творчества, искусства и развлечений — свыше 0,5 млрд рублей (6,5%), строительные работы — более 0,4 млрд рублей (5,3%), рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка — почти 0,4 млрд рублей (4,6%).

По приросту объемов закупок к третьему кварталу прошлого года лидируют услуги по обеспечению безопасности с приростом в 7 раз (+159,3 млн рублей). Юридических и бухгалтерских услуг закупили у самозанятых почти в 5 раз больше (+166,8 млн рублей), вспомогательных услуг, связанных с услугами финансового посредничества и страхования — почти втрое больше (+198,4 млн рублей). Закупки строительных специализированных услуг увеличились почти в 2 раза (+196,9 млн рублей), а профессиональных, научных и технических услуг — в 1,5 раза (+201,9 млн рублей).

Всего, начиная с 2019 года почти 3 тысячи крупнейших заказчиков заключили договоры с более чем 17 тысячами самозанятых. Общая сумма составила 20,7 млрд рублей, а средняя цена договора почти 610 тыс. рублей.

Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос в России в 1,5 раза.