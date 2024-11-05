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Общество

Портреты участников СВО разместили на Аллее памяти в Нижнем Новгороде

07 ноября 2024 17:10  [5] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на площади Маршала Жукова на Аллее памяти разместили 11 портретов нижегородцев, участвовавших в СВО.

Как сообщает администрация Приокского района, всего на стендах разместили 28 фотографий Героев, погибших при исполнении воинского долга.

На торжественном мероприятии присутствовали родственники и друзья солдат. По словам главы района Михаила Шатилова, Аллея была открыта в День города в 2023 году.

"Это место имеет сакральный смысл. Нижегородцы должны помнить своих Героев, отдавших свои жизни ради всех нас и во имя Родины. Каждый портрет, который мы сегодня здесь разместили, и те портреты, которые появились здесь ранее, – это не просто фотографии. Это символ преданности своей Отчизне и любви к ней", – сказал глава района.

В администрации Приокского района отметили, что среди портретов 11 участников СВО, 9 военных были посмертно награждены Орденами Мужества, один - награждён медалью "За воинскую доблесть" и еще один - медалью "За отвагу".

Ранее сообщалось, что новый арт-объект участникам СВО открыли в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Память Приокский район СВО
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