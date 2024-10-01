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Общество

Граффити в честь участника СВО Дмитрия Догадова открыли в Нижнем Новгороде

24 октября 2024 14:14  [118] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Советском районе Нижнего Новгорода торжественно открыли арт-объект, посвященный участнику СВО Дмитрию Догадову. Как сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы", открытие прошло в рамках проекта "Социальные граффити", который стал одним из победителей городского конкурса "Открытый Нижний" в 2024 году.

Организатором выступило региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" при поддержке администрации Нижнего Новгорода, правительства Нижегородской области и филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго".

Дмитрий Догадов был участником первой Чеченской кампании, где был награждён медалью Суворова. На СВО служил в должности стрелка. В одном из боёв под миномётным обстрелом он сумел восстановить связь, так необходимую нашим бойцам. Пал смертью храбрых в бою, прикрывая боевых товарищей.

На открытии граффити прозвучали военно-патриотические композиции, а участники ознакомились с биографией героя, которой поделился его брат Алексей Догадов.

В рамках проекта в Нижнем Новгороде уже открыто шесть памятных муралов в разных районах города. Еще четыре появится в областном центре до конца ноября. Присоединиться к проекту можно, написав в личные сообщения группы "Волонтёры Победы. Нижегородская область" в социальной сети "Вконтакте"

Ранее сообщалось, что арт-объект в честь героя СВО Николая Лапышева открыли в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Волонтеры граффити СВО
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