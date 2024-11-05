Революционная символика в современных городах России - "убрать нельзя оставить" Общество

День Великой Октябрьской социалистической революции, традиционно отмечавшийся 7-го ноября, уже более тридцати лет не является государственным праздником. За прошедшие годы выросли новые поколения, для которых революционные события отечественной истории особой ценности не представляют. Вместе с тем улицы, площади, парки наших городов по-прежнему носят имена людей, которые были символами ушедшей эпохи. В Нижнем их тоже немало – это улицы Баумана, Романова, Костина, Лопатина, Заломова, А. Ульяновой, А. Ульянова, сестер Невзоровых, Пискунова, Генкиной, Павлова, Мочалова, Дунаева, пл. Лядова и т.д. Ушли из городской топонимики имена Дзержинского, Фигнер, Воробьева, но вот имя Я. Свердлова, вклад которого в отечественную историю весьма сомнителен, все еще сохраняется на карте города. Исчезла ул. Свердлова, но все еще есть детский парк им. Свердлова и сквер им. Свердлова. При этом у нас еще существуют ул. Баррикад, Октябрьские, Стражей революции и пр.

Вместе с тем в истории нашего города есть люди, незаслуженно забытые, но достойные того, чтобы их именами назывались улицы и площади. Этих людей тоже немало. Среди них, например, писатель и драматург Петр Боборыкин, поэт-имажинист, теоретик искусства Анатолий Мариенгоф, основатель первого публичного театра в Н. Новгороде кн. Николай Шаховской и многие другие.

Мы предложили экспертам дать оценку сложившейся ситуации и ответить на вопрос, не настало ли время пересмотреть названия улиц и площадей наших городов, избавив их от избыточной революционной символики.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"В те времена, когда наш город носил имя пролетарского писателя Максима Горького предложение назвать одну из его улиц именем князя Шаховского потянуло бы лет на десять без права переписки. А если учесть, что театр, открытый его сиятельством, был театром крепостным, так и вообще на "вышку". Однако история – это старая интриганка, с хорошим чувством юмора и сегодня мы видим на Верхне-Волжской набережной, недавно еще звавшейся "набережной им. А. Жданова" (I-го секретаря Нижегородского крайкома ВКП (б) в 1929—1934 гг.) бюст Городскому голове, купцу и пароходчику Дмитрию Сироткину. Стоит заметить, что в тот момент, когда принималось решение об установке бюста купцу на набережной, имени большевика-ленинца, ни одно копье не сломалось. Пострадавшим (в жарких спорах) скорую не вызывали. Решение было принято как-то обыденно и скучно. Очевидно, что это решение исторически созрело, поэтому не вызвало ни негативного общественного резонанса, ни протестов. Созрело ли решение о зачистке "революционной топонимики" – это вопрос, на который могут дать ответ историки, социологи и социальные психологи. Очевидно, что детскому парку больше подошло бы название "Колобок" или "Лукоморье", чем парк им. Свердлова, однако подобные решения должны приниматься неспешно и мотив "торжества справедливости" – здесь не самый лучший советчик".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н" считает, что все названия и установленные памятники являются частью истории.

"В принципе, поэт Андрей Вознесенский все сформулировал почти полвека назад: "Не надо улиц переименовывать, постройте новые и назовите." Кстати, было это еще до волны переименований "постзастойного" периода. С другой стороны, большинство нижегородцев считают, что городу правильно вернули историческое имя, хотя он был Горьким почти 60 лет и его жители привыкли быть горьковчанами. При этом переход в нижегородцы оказался почти безболезненным... Названия улиц, памятники, здания – это наша история. Даже если она нам не очень нравится, она была, и она наша. Так что, пусть все будет по Вознесенскому: постройте новые и назовите".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС полагает, что от безликих и повторяющихся названий имеет смысл избавиться.

"Улицы, парки и скверы любого населённого пункта - это не только элементы инфраструктуры, но и часть культурно-исторической памяти, в которой отражаются воспоминания о событиях и знаковых деятелях прошлого. Вопрос о переименовании улиц с регулярной периодичностью возникает в публичном поле, и зачастую вчерашние герои становятся сегодняшними врагами. О. Уайльд говорил: "Единственный наш долг перед историей — это постоянно её переписывать". Действительно, возможностей для манипуляций прошлым предостаточно, например, это и произошло с отказом от празднования Великой Октябрьской социалистической революции.."

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Долгие и пространные рассуждения об объективном характере истории не отменяют простого факта - история наука политическая, а оценка исторических событий и роли людей, принимавших в них активное участие, носит откровенно конъюнктурный характер. И относится это не только к России и СССР, но ко всем государствам, играющим значительную роль на мировой арене. Отказ от празднования Великой Октябрьской социалистической революции, также как и почти 70-летний период его существования, отражение политического и идеологического в "календаре", имеющее под собой очень мало объективного. Уверен, что эта дата ещё вернется в качестве ключевой для одного из самых важных событий 20 века, оказавших влияние на весь ход мировой истории. В истории Нижнего Новгорода, как и страны в целом, множество достойных людей и важных событий, которые могут быть увековечены в названиях.."

Вадим Андрюхин, главный редактор газеты "Новое дело" акцентирует внимание на причинах переименований улиц и населенных пунктов.

"Вопрос - а чего вы хотите добиться от смены названий улиц и площадей? Восстановления некой исторической справедливости с целью вернуть дореволюционные названия? Однако вряд ли, например, жители Дзержинска захотят вернуться в деревню с очень вдохновляющим названием Растяпино, бывшую когда-то на месте города. И как с точки зрения исторической справедливости быть с тем фактом, что две трети Нижнего Новгорода были построены именно в советское время?.."

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"