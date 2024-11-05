Вадим Андрюхин: "Народ сегодня волнуют абсолютно иные проблемы" Общество

День Великой Октябрьской социалистической революции, традиционно отмечавшийся 7-го ноября, уже более тридцати лет не является государственным праздником. За прошедшие годы выросли новые поколения, для которых революционные события отечественной истории особой ценности не представляют. Вместе с тем улицы, площади, парки наших городов по-прежнему носят имена людей, которые были символами ушедшей эпохи.

Вадим Андрюхин, главный редактор газеты "Новое дело":

"Вопрос - а чего вы хотите добиться от смены названий улиц и площадей? Восстановления некой исторической справедливости с целью вернуть дореволюционные названия? Однако вряд ли, например, жители Дзержинска захотят вернуться в деревню с очень вдохновляющим названием Растяпино, бывшую когда-то на месте города. И как с точки зрения исторической справедливости быть с тем фактом, что две трети Нижнего Новгорода были построены именно в советское время?

Может быть за желанием переименования лежит ненависть к советскому прошлому? Но как быть тогда с правопреемственостью от Советского Союза, что закреплено во многих наших законах?

Если кому-то от нечего делать захотелось поиграть в переименования, то переименуйте своих детей - вчера был Петя, завтра Вася, а послезавтра какой-нибудь Дормидонт. И посмотрите, как потом к вам станут относиться и сами дети, и окружающие…

На мой взгляд тема надуманная, даже провокационная, общественной поддержки нет почти никакой. Народ сегодня волнуют абсолютно иные проблемы. А если действительно есть серьезные сомнения в том или ином наименовании, то стоит обратиться прежде всего к профессиональным историкам, с самым широким обсуждением, особенно проживающих здесь людей. Кампанейщина, под псевдо-патриотическими лозунгами типа "вернем исторические названия" или "нам нужны более достойные имена", тут только навредит".