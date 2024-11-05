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Общество

Елена Мозгунова: "По моему мнению, пора избавиться от безликих и повторяющихся названий"

07 ноября 2024 17:32  [107] Общество

День Великой Октябрьской социалистической революции, традиционно отмечавшийся 7-го ноября, уже более тридцати лет не является государственным праздником. За прошедшие годы выросли новые поколения, для которых революционные события отечественной истории особой ценности не представляют. Вместе с тем улицы, площади, парки наших городов по-прежнему носят имена людей, которые были символами ушедшей эпохи.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Улицы, парки и скверы любого населённого пункта - это не только элементы инфраструктуры, но и часть культурно-исторической памяти, в которой отражаются воспоминания о событиях и знаковых деятелях прошлого. Вопрос о переименовании улиц с регулярной периодичностью возникает в публичном поле, и зачастую вчерашние герои становятся сегодняшними врагами. О. Уайльд говорил: "Единственный наш долг перед историей — это постоянно её переписывать". Действительно, возможностей для манипуляций прошлым предостаточно, например, это и произошло с отказом от празднования Великой Октябрьской социалистической революции. Согласна, что широко отмечать не нужно, но помнить важно! Тем более, что это событие оказало влияние на ход всего мирового политического процесса. Поэтому, полагаю, уместным сохранить знаковые названия, касающиеся истории более, чем 100-летней давности.

Чем знаменовался период после упомянутой революции 1917 года? В названиях парков, скверов, площадей стали появляться имена деятелей и идеологов тех событий и одновременно стирались любые следы царской эпохи. Хорошо, что в недавние 90-е годы, вернув, исторические названия в городскую топонимику, милосердно и осознанно не стали убирать память о советском периоде.

Отвечая на поставленный вопрос, о том настало ли время пересмотреть имена улиц и площадей городов, по моему мнению, пора избавиться от безликих и повторяющихся названий типа "баррикад" или "совнаркомовская", а вместо этого увековечить память русских ученых, изобретателей, меценатов, промышленников и общественных деятелей земли Нижегородской. Наш город растет, развивается и строящихся объектов: скверов, улиц, торговых центров, жилых комплексов появляется предостаточно, и уместно будет давать им новые знаковые имена".

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Теги:
Елена Мозгунова История Топонимика
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