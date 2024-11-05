Андрей Чугунов: "Все названия и памятники являются частью истории" Общество

День Великой Октябрьской социалистической революции, традиционно отмечавшийся 7-го ноября, уже более тридцати лет не является государственным праздником. За прошедшие годы выросли новые поколения, для которых революционные события отечественной истории особой ценности не представляют. Вместе с тем улицы, площади, парки наших городов по-прежнему носят имена людей, которые были символами ушедшей эпохи.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"В принципе, поэт Андрей Вознесенский все сформулировал почти полвека назад: "Не надо улиц переименовывать, постройте новые и назовите." Кстати, было это еще до волны переименований "постзастойного" периода.

С другой стороны, большинство нижегородцев считают, что городу правильно вернули историческое имя, хотя он был Горьким почти 60 лет и его жители привыкли быть горьковчанами. При этом переход в нижегородцы оказался почти безболезненным.

Смена исторического названия на сиюминутно "правильное" с последующим возвращением к корням произошла не только в Нижнем, Екатеринбурге или Санкт-Петербурге. В Ижевске и Набережных Челнах в свое время особо не успели привыкнуть быть жителями Устинова и Брежнева, как вновь стали ижевчанами и челнинцами.

Меньше повезло Рыбинску, который дважды загоняли в эту реку. В 1946 город стал именоваться Щербаковом (или Щербаковым?) — по фамилии Александра Сергеевича Щербакова, одного из первых рыбинских комсомольцев. Через 11 лет он вновь стал Рыбинском, пока в 1984 году не превратился в Андропов в честь новопреставленного генсека КПСС. А через пять лет во второй раз вернул историческое название.

Совсем фантасмагорическая история произошла с Луганском. Луганские "качели" выглядят так: с 1882 года Луганск — с 05.10.1935 Ворошиловград — с 05.03.1958 Луганск — с 05.01.1970 Ворошиловград — с 04.05.1990 Луганск.

Изменение городской топонимики вещь не столь заметная, но порой тоже бывает забавной. Как история с нижегородской площадью Лядова: никак не договорятся Монастырской ей быть или Крестовоздвиженской. Желание "впихнуть" имя известного земляка в городскую среду тоже принимает не самые логичные формы. Как история со сквером Евстигнеева на Театральной площади. Он как-бы есть, но его как бы и нет. Не сквер, а улыбка Чеширского кота.

Названия улиц, памятники, здания – это наша история. Даже если она нам не очень нравится, она была, и она наша. Так что, пусть все будет по Вознесенскому: постройте новые и назовите".