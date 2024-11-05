График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
08 ноября 2024 12:19  [88] Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал 16 участков под инвестпроекты
07 ноября 2024 17:45  [288] Две гостиницы ОМК в Выксе подтвердили категории в 4 и 3 звезды
07 ноября 2024 15:18  [358] Рост атак зафиксирован на сайты среднего и малого бизнеса в преддверии распродаж
07 ноября 2024 13:23  [369] Нижегородцам на заметку: интернет-мошенники активизировались перед ноябрьскими распродажами
07 ноября 2024 13:08  [311] Нижегородских предпринимателей пригласили к участию в семинаре Центра поддержки экспорта региона
07 ноября 2024 12:35  [349] Нижегородские предприниматели приглашаются на вебинар по работе с маркировкой товаров
07 ноября 2024 12:21  [265] Клиенты Т2 и "Ростелекома" заказали более 650 тыс. проверок утечек персональных данных
06 ноября 2024 16:50  [441] Нижегородские самозанятые в 2024 году поставили госкомпаниям товары почти на 95 млн рублей
06 ноября 2024 13:58  [423] Предпринимателей Чкаловска приглашают на семинар "Возможности экспорта"
05 ноября 2024 18:02  [658] Нижегородские производители детских товаров смогут получить субсидии на оборудование и развитие интернет-торговли
Бизнес

Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал 16 участков под инвестпроекты

08 ноября 2024 12:19  [88] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал 16 заявок на выделение земельных участков.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, общий объем инвестиций по одобренным проектам превышает 20,9 млрд рублей.

Совет согласовал участки под экспоотель рядом с Нижегородской ярмаркой, туристический комплекс "Гостиница Ермолаевых" на Стрелке", гостиницы на улице Нестерова в Нижнем Новгороде, гостиничный комплекс в Городецком муниципальном округе, туристическо-рекреационный комплекс на берегу озера Юхро в Борском муниципальном округе. Кроме того, одобрены участки под детский сад на 150 мест в районе Казанского шоссе в Нижнем Новгороде, цех по сборке мебели и цех по производству прицепов на ул. Новополевой в Нижнем Новгороде, ветеринарную клинику на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, инвесторы планируют создать почти тысячу новых рабочих мест.

В министерстве туризма и промыслов региона отметили, что создание новых средств размещения является одним из важнейших направлений работы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.

Подать заявку на подбор земельного участка можно через "Личный кабинет инвестора" на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, который разработан в рамках бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток".

Ранее сообщалось, что свыше 100 площадок под сельхозпроизводства доступны на инвесткарте Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земля Инвестиции Строительство
Поделиться:
Новости по теме
07 ноября 2024 14:22  [337] Бизнесу в России могут увеличить финансирование налогового вычета за инвестиции
15 октября 2024 10:47  [672] Совет по земельным отношениям согласовал 20 участков под проекты на 18,5 млрд рублей
15 октября 2024 09:41  [721] Свыше 100 площадок под сельхозпроизводства доступны на инвесткарте Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph