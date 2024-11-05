Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал 16 участков под инвестпроекты

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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал 16 заявок на выделение земельных участков.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, общий объем инвестиций по одобренным проектам превышает 20,9 млрд рублей.
Совет согласовал участки под экспоотель рядом с Нижегородской ярмаркой, туристический комплекс "Гостиница Ермолаевых" на Стрелке", гостиницы на улице Нестерова в Нижнем Новгороде, гостиничный комплекс в Городецком муниципальном округе, туристическо-рекреационный комплекс на берегу озера Юхро в Борском муниципальном округе. Кроме того, одобрены участки под детский сад на 150 мест в районе Казанского шоссе в Нижнем Новгороде, цех по сборке мебели и цех по производству прицепов на ул. Новополевой в Нижнем Новгороде, ветеринарную клинику на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, инвесторы планируют создать почти тысячу новых рабочих мест.
В министерстве туризма и промыслов региона отметили, что создание новых средств размещения является одним из важнейших направлений работы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.
Подать заявку на подбор земельного участка можно через "Личный кабинет инвестора" на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, который разработан в рамках бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток".
Ранее сообщалось, что свыше 100 площадок под сельхозпроизводства доступны на инвесткарте Нижегородской области.
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