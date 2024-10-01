Совет по земельным отношениям согласовал 20 участков под проекты на 18,5 млрд рублей Экономика

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал 20 заявок на выделение земельных участков.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, среди одобренных заявок есть крупные инвестпроекты, которые сопровождаются Корпорацией развития Нижегородской области.

На сопровождении Корпорации находятся проекты из самых разных отраслей промышленности. Так, совет рассмотрел две заявки "Эгг-Ленд" на участки в Лукояновском и Шатковском округах. Инвестиции в создание фермы по производству яйца и продуктов переработки полного цикла – составят около 6 млрд рублей.

Кроме того, компания "Альянс-НН" планирует строительство распределительного центра для нужд крупной торговой сети в Дзержинске. Объем инвестиций в объект – 5,3 млрд рублей, предусмотрено создание более тысячи рабочих мест.

Также совет согласовал участки под следующие инвестпроекты:

- складской комплекс для хранения нефтепродуктов в промзоне Кстовского муниципального округа,

- компактный бетонный завод в Арзамасе,

- производственное здание для изготовления пластмассовых изделий для упаковки товара в Дзержинске,

- учебный центр подготовки авиационного и неавиационного персонала по улице Безводной в Нижнем Новгороде,

- участки под базу отдыха в Неклюдове на Бору,

- культурно-этнический центр "Джайляу" на Бору,

- котельную на улице Дачной в Нижнем Новгороде,

- ЖК в Кстове,

- поликлинику по улице Мориса Тереза в Нижнем Новгороде,

Кроме того, при положительном решении жителей по результатам публичных обсуждений в Нижнем Новгороде могут предоставить ООО "Луч" участок под гостиницу по улице 40 лет Октября.

Помимо этого, совет одобрил возможность заключения концессионного соглашения о создании берегоукрепительного сооружения набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. С частной концессионной инициативой выступило ООО "Проект 8". Согласно проекту гидротехническое сооружение будет состоять из двух частей общей протяженностью около 2,8 км. Его планируют разместить на участке от слободы Подновье до дома №10 на набережной Гребного канала. Условия соглашения в настоящее время находятся на стадии обсуждения.

Подать заявку на подбор земельного участка можно через "Личный кабинет инвестора" на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, который разработан в рамках бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток", реализуемого в рамках регионального инвестстандарта.

Ранее сообщалось, что свыше 100 площадок под сельхозпроизводства доступны на инвесткарте Нижегородской области.