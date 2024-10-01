Свыше 100 площадок под сельхозпроизводства доступны на инвесткарте Нижегородской области Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

На инвестиционной карте Нижегородской области размещено свыше 100 площадок для ведения сельскохозяйственной деятельности. Как сообщает Корпорация развития Нижегородской области, данные о свободных территориях также размещены на инвесткарте РФ.

Благодаря сервисам инвесторы могут узнать о расположении площадок, о доступной инженерной и транспортной инфраструктуре, а также ознакомиться с контактами собственника территории и территориального управляющего Корпорации развития Нижегородской области, закрепленного за земельным участком.

Интерактивная региональная инвестиционная карта представляет собой двуязычную (на русском и на английском языках) публичную карту Нижегородской области, на которой размещаются сведения об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих ТОР и ОЭЗ, транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Кроме того, сюда интегрирована кадастровая карта, которая представлена как дополнительный слой.

В настоящее время на инвестиционной карте размещена информация более чем о 460 инвестиционных площадках. По данным Корпорации, площадки для ведения сельского хозяйства на инвесткарте составляют большую долю в общем объеме размещенных территорий. На инвесткарте есть возможность указать размер необходимой инвестиционной площадки.

Согласно информации, средний размер предлагаемых площадок составляет 37,7 га. При этом общий размер площадок превышает 3848 га. Больше всего территорий доступно в Тоншаевском муниципальном округе - 15.

Самая крупная площадка для ведения сельхоздеятельности находится в деревне Каменка Лысковского муниципального округа. Её площадь 707 га. Самая маленькая инвестиционная площадка, площадью 1 га, находится в Лукоянове. Выбрав площадку для проекта, инвестор может сразу обратиться в Корпорацию развития и получить консультацию по интересующим вопросам от специалистов.

Отмечается, что карта разработана с учетом системы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в области. Его составляющие – инвестиционная декларация, агентство развития, инвесткомитет, инвесткарта, а также свод инвестиционных правил, где прописан весь "клиентский путь" инвестора.

Ранее сообщалось, что инвесткарту Нижегородской области дополнили информацией о дорогах.