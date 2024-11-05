Нижегородское ООО "Окапол" увеличило выработку на 15% благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками дзержинского ООО "Окапол" подвели итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" в компании.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, специалисты РЦК за полгода работы на предприятии обучили 13 человек основам бережливого производства, а также помогли повысить эффективность труда на участке по производству агента для негорючих компаундов. Такая продукция используются на производствах, спортивных объектах, а также в обязательном порядке в детсадах и школах.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, благодаря работе экспертов время протекания процессов на участке снизилось более чем на 21%, а выработка выросла на 15%.

Так, эксперты РЦК выявили 15 "узких мест" на производстве, которые в основном были связаны с неудобствами для персонала и приводили к существенным потерям. Это излишние запасы полуфабрикатов, неорганизованность рабочих мест и мест хранения. Команда проекта предложила визуализировать места хранения сырья, организовать адресное хранение полуфабрикатов, что позволяет осуществлять заказ сырья со склада с учетом остатков на производстве.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "ШП "Спецпошив" увеличило производительность на 13% благодаря нацпроекту.