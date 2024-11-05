График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
08 ноября 2024 17:19  [60] Нижегородские предприятия смогут компенсировать до 20 млн рублей по кредитам
08 ноября 2024 16:56  [87] Нижегородское ООО "Окапол" увеличило выработку на 15% благодаря нацпроекту
08 ноября 2024 15:35  [130] "Ростелеком" оптимизировал сервис для измерения скорости интернет-соединения
08 ноября 2024 12:19  [184] Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал 16 участков под инвестпроекты
07 ноября 2024 17:45  [324] Две гостиницы ОМК в Выксе подтвердили категории в 4 и 3 звезды
07 ноября 2024 15:18  [399] Рост атак зафиксирован на сайты среднего и малого бизнеса в преддверии распродаж
07 ноября 2024 13:23  [402] Нижегородцам на заметку: интернет-мошенники активизировались перед ноябрьскими распродажами
07 ноября 2024 13:08  [343] Нижегородских предпринимателей пригласили к участию в семинаре Центра поддержки экспорта региона
07 ноября 2024 12:35  [383] Нижегородские предприниматели приглашаются на вебинар по работе с маркировкой товаров
07 ноября 2024 12:21  [279] Клиенты Т2 и "Ростелекома" заказали более 650 тыс. проверок утечек персональных данных
Бизнес

Нижегородские предприятия смогут компенсировать до 20 млн рублей по кредитам

08 ноября 2024 17:19  [60] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о начала приема заявок на субсидирование процентной ставки по действующим кредитам и лизинговым платежам. Как сообщает пресс-служба правительства региона, меры поддержки реализуются в рамках программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области".

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, по результатам конкурсного отбора нижегородские промышленники смогут компенсировать свои расходы по уплате процентных ставок по кредитам и первого лизингового платежа. Из регионального бюджета на эти цели выделено 154 млн рублей.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что претендовать на возврат процентов по кредитам могут предприятия обрабатывающих производств и легкой промышленности. Размер субсидии определяется как разность между ставкой по кредитному договору и 10 процентными пунктами. Так, если у предприятия есть заем под 30% годовых, то средства субсидии помогут предприятию вернуть уже выплаченные 20% .

"Максимальный размер компенсаций для обрабатывающих производств может достигать 10 млн рублей. Для предприятий легпрома эта сумма выше и может достигать 20 млн, но при этом компенсация не должна превышать величину ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на дату погашения процентов", - отметил Максим Черкасов.

Кроме того, обрабатывающие предприятия могут вернуть проценты за кредиты, которые они оформляли на реализацию инвестиционных проектов, легкая промышленность – дополнительно и на кредиты, взятые на пополнение оборотных средств. К возмещению также принимаются затраты на уплату первого взноса по договору лизинга - до 50% потраченных средств на уплату первого платежа по договорам лизинга, но не более 10 млн рублей.

По данным регионального Минпромторга, преимущество в конкурсном отборе будет у предприятий, активно развивающих производство, в том числе с помощью мер господдержки, показывают высокую социальную и гражданскую ответственность, откликаются на вызовы времени. Например, дополнительные баллы будут начисляться за рост объема отгруженной продукции и инвестиций в основной капитал, за участие в нацпроекте "Производительность труда", оказание поддержки нижегородским участникам СВО через Фонд народного единства Нижегородской области. При этом,  участники конкурсного отбора на получение субсидий берут на себя обязательства увеличить оборот предприятия не менее чем на 10% в следующем году.

О подробностях приема заявок можно узнать на сайте регионального Минпрома.

Ранее сообщалось, что Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на ноябрь 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кредит МСП Предприниматели
Поделиться:
Новости по теме
07 ноября 2024 12:35  [383] Нижегородские предприниматели приглашаются на вебинар по работе с маркировкой товаров
06 ноября 2024 16:50  [460] Нижегородские самозанятые в 2024 году поставили госкомпаниям товары почти на 95 млн рублей
01 ноября 2024 16:05  [696] Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на ноябрь 2024 года
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph