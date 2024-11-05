Нижегородские предприятия смогут компенсировать до 20 млн рублей по кредитам Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о начала приема заявок на субсидирование процентной ставки по действующим кредитам и лизинговым платежам. Как сообщает пресс-служба правительства региона, меры поддержки реализуются в рамках программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области".

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, по результатам конкурсного отбора нижегородские промышленники смогут компенсировать свои расходы по уплате процентных ставок по кредитам и первого лизингового платежа. Из регионального бюджета на эти цели выделено 154 млн рублей.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что претендовать на возврат процентов по кредитам могут предприятия обрабатывающих производств и легкой промышленности. Размер субсидии определяется как разность между ставкой по кредитному договору и 10 процентными пунктами. Так, если у предприятия есть заем под 30% годовых, то средства субсидии помогут предприятию вернуть уже выплаченные 20% .

"Максимальный размер компенсаций для обрабатывающих производств может достигать 10 млн рублей. Для предприятий легпрома эта сумма выше и может достигать 20 млн, но при этом компенсация не должна превышать величину ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на дату погашения процентов", - отметил Максим Черкасов.

Кроме того, обрабатывающие предприятия могут вернуть проценты за кредиты, которые они оформляли на реализацию инвестиционных проектов, легкая промышленность – дополнительно и на кредиты, взятые на пополнение оборотных средств. К возмещению также принимаются затраты на уплату первого взноса по договору лизинга - до 50% потраченных средств на уплату первого платежа по договорам лизинга, но не более 10 млн рублей.

По данным регионального Минпромторга, преимущество в конкурсном отборе будет у предприятий, активно развивающих производство, в том числе с помощью мер господдержки, показывают высокую социальную и гражданскую ответственность, откликаются на вызовы времени. Например, дополнительные баллы будут начисляться за рост объема отгруженной продукции и инвестиций в основной капитал, за участие в нацпроекте "Производительность труда", оказание поддержки нижегородским участникам СВО через Фонд народного единства Нижегородской области. При этом, участники конкурсного отбора на получение субсидий берут на себя обязательства увеличить оборот предприятия не менее чем на 10% в следующем году.

О подробностях приема заявок можно узнать на сайте регионального Минпрома.

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