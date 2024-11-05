Минстрой выдал разрешение на строительство мебельной фабрики в Дзержинске

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Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство здания по производству корпусной мебели в Дзержинске. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального минстроя.
Фабрику планируется построить около дома № 28А на проспекте Ленинского Комсомола.
Застройщиком выступает ООО "Дзержинск Эстейт".
Правительство Нижегородской области признало этот инвестпроект по производству корпусной мебели (без применения лакокрасочной продукции) в Дзержинске масштабным в декабре 2019 года.
Напомним, Нижегородская область подала заявку в минэкономразвития РФ на увеличение площади ОЭЗ "Кулибин" за счет грузового порта на Бору.
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