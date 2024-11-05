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Общество

Доступность ипотеки в Нижегородской области ниже, чем в среднем по стране

11 ноября 2024 07:45  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доступность ипотеки в Нижегородской области является одной из самых низких по ПФО. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга использовались данные Центробанка и Росстата. Доступность ипотеки в регионах определялась по соотношению среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой зарплаты двух работающих человек.

Отмечается, что за год ситуация на ипотечном рынке значительно ухудшилась. В среднем по стране, по состоянию на октябрь, соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух человек составило 54%. Показатель за год вырос более чем в 2 раза.

Самая доступная ипотека для населения оказалась на Чукотке, в Ненецком автономном округе и ЯНАО, жители которых ежемесячно отдают в качестве ипотечных платежей около 30% своей зарплаты. При этом средний ежемесячный платёж составляет от 68 до 89 тысяч рублей.

Также в лидерах расположились Магадан, ХМАО, Мурманская область, Тува, Камчатский край, Якутия, Коми - там жители отдают за ипотеку от 35% до 43% заработанного за месяц.

Эксперты определяют такие показатели низким спросом на жильё, связанным с удалённостью, и высокими зарплатами.

Ипотека недоступна жителям Калмыкии и Дагестана: ежемесячный платёж здесь значительно превышает показатели зарплат. Соотношение ипотечного платежа и ежемесячного заработка в Осетии приближается к 100%.

Более 80% своих зарплат за ипотеку придётся отдать жителям Адыгеи (89,8%), Крыма (88,7%), Ивановской области (81,4%), Кабардино-Балкарии (80,4%).

Нижегородская область разместилась в нижней половине рейтинга - на 55 месте. Согласно данным, нижегородцы вынуждены отдавать за ипотечные кредиты около ежемесячно около 71,5 тысячи рублей - это 66,9% среднемесячного заработка. Средний размер ипотеки в регионе составляет 3,4 млн рублей.

Из всех субъектов ПФО ниже разместилась Мордовия (77 место, 77,6%), Чувашия (73 место, 74,5%), Пензенская область (60, 67,9%).

В Пермском крае, например, соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты составляет 49,5%, в Башкортостане - 56,9%, Оренбурге - 59,5%, Самаре и Татарстане - около 61%.

Ранее сообщалось, что Приволжский федеральный округ вошёл в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках после отмены льготной ипотеки в июле.

Напомним, Сбербанк 22 октября повысил ставки по базовым ипотечным программам сразу на 3% - почти до 25% годовых. По мнению аналитиков, его примеру последуют и остальные участники рынка. Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью телеканалу "360" рассказала, что спрос на ипотеку сохранится, несмотря на повышение ставок.

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Теги:
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