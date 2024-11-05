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Общество

Водителей в автозаводском ЖК "Торпедо" будут штрафовать за парковку вдоль дороги

11 ноября 2024 10:52  [41] Общество

Фото: ЦОДД

Припаркованные автомобили мешают проезду общественного транспорта по улице Видяева к конечному остановочному пункту "ЖК Торпедо". В связи с этим будет усилена работа с нарушителями правил парковки в микрорайоне.

Напомним, для транспортного обслуживания микрорайона весной этого года были введены новые остановки общественного транспорта. В связи c этим начали действовать ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на улице Бориса Видяева - от дома №21 до дома №47 ЖК "Торпедо".

В мае и июне на территории ЖК дежурили мобильные комплексы фотовидеофиксации. Тогда было выявлено более 50 нарушителей правил парковки.

При этом нижегородцы до сих пор продолжают игнорировать установленные дорожные знаки.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем нижегородской области, в настоящее время на улице Видяева из-за припаркованных автомобилей затруднено движение электробусов.

"В ближайшее время на указанном участке будет усилена работа передвижных комплексов "Паркон" с привлечением нарушителей к административной ответственности", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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Теги:
Автозаводский район Общественный транспорт ПДД
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