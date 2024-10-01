Юрий Шалабаев вручил благодарности 42 работникам дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Юрий Шалабаев вручил благодарности 42 работникам дорожного хозяйства Нижнего Новгорода и команде сотрудников МБУ "Ремонт и эксплуатация дорог" за победу в одной из номинаций конкурса "Лучший дорожник". Как сообщает пресс-служба администрации города, встреча и награждение были приурочены ко Дню работников дорожного хозяйства.

Глава Нижнего Новгорода отметил, что за последние 4 года в городе уже отремонтировано более 200 км дорог. "Ваш труд отмечен горожанами, и это говорит о многом. Я искренне благодарен за все ваши усилия. Уверен, что с такими профессионалами мы сможем достигнуть всех намеченных целей, и даже больше!", – сказал Юрий Шалабаев.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников отметил, что муниципальные дорожные предприятия готовы к зиме. В том числе, техника переоборудована, противогололёдные материалы закуплены, рабочие бригады сформированы.

Напомним, за последние три года мэрия Нижнего Новгорода приобрела более 350 единиц коммунальной техники. Так, в 2021 году было закуплено 217 спецмашин, в 2022 году – 90, а в 2023 году – 50 единиц техники.