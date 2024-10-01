Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2024 17:07  [1] Елена Мозгунова: "Создание велосети требует комплексного подхода"
24 октября 2024 17:02  [16] Прививки против гриппа сделали около 1 млн нижегородцев
24 октября 2024 16:49  [65] Андрей Самсонов: "Создание велосети необходимо увязывать с будущим развитием Нижнего Новгорода"
24 октября 2024 16:45  [80] В Нижнем Новгороде начали строить городскую велосеть
24 октября 2024 16:26  [86] Юрий Шалабаев вручил благодарности 42 работникам дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
24 октября 2024 15:37  [146] Производство георешетки запустили в Нижегородской области
24 октября 2024 15:28  [118] Роскомнадзор допустил блокировку звонков в мессенджерах для защиты от мошенников
24 октября 2024 15:15  [144] В Кстове увековечили память о погибшем на специальной военной операции сотруднике Новогорьковской ТЭЦ
24 октября 2024 15:03  [150] Пожароопасный сезон официально закрыт в Нижегородской области
24 октября 2024 14:30  [152] Второй "Мультилаб" от компании Эн+ открылся в Нижнем Новгороде
Общество

Юрий Шалабаев вручил благодарности 42 работникам дорожного хозяйства Нижнего Новгорода

24 октября 2024 16:26  [86] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Юрий Шалабаев вручил благодарности 42 работникам дорожного хозяйства Нижнего Новгорода и команде сотрудников МБУ "Ремонт и эксплуатация дорог" за победу в одной из номинаций конкурса "Лучший дорожник". Как сообщает пресс-служба администрации города, встреча и награждение были приурочены ко Дню работников дорожного хозяйства.

Глава Нижнего Новгорода отметил, что за последние 4 года в городе уже отремонтировано более 200 км дорог. "Ваш труд отмечен горожанами, и это говорит о многом. Я искренне благодарен за все ваши усилия. Уверен, что с такими профессионалами мы сможем достигнуть всех намеченных целей, и даже больше!", – сказал Юрий Шалабаев.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников отметил, что муниципальные дорожные предприятия готовы к зиме.  В том числе, техника переоборудована, противогололёдные материалы закуплены, рабочие бригады сформированы.

Напомним, за последние три года мэрия Нижнего Новгорода приобрела более 350 единиц коммунальной техники. Так, в 2021 году было закуплено 217 спецмашин, в 2022 году – 90, а в 2023 году – 50 единиц техники. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Награждение Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
11 марта 2024 15:50  [686] Мэрия Нижнего Новгорода направит около 180 млн рублей закупку дорожной техники
04 марта 2024 18:00  [1058] Мэрия Нижнего Новгорода закупит в лизинг 20 мини-погрузчиков
13 октября 2023 18:06  [1203] Более 50 единиц коммунальной техники приобретено мэрией Нижнего Новгорода в 2023 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph