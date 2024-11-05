Цены на жилье в новостройках Нижнего Новгорода снизились почти на полпроцента Экономика

Цены на жилье в новостройках в российских регионах начали снижаться, сообщают Известия.

По итогам октября в Нижнем Новгороде цены на новое жилье снизились на 0,6%. Падение цен также отмечено в Сочи — на 1,3%, Калининграде — на 1%, Санкт-Петербурге — на 0,9%, Краснодаре — на 0,1%.

Эксперты связывают такую тенденцию с уровнем ключевой ставки и прогнозируют дальнейшее плавное снижение цен на квартиры эконом-класса и комфорт-класса. В то же время, цены на недвижимость в премиум-сегменте продолжат расти.

Ранее сообщалось, что доступность ипотеки в Нижегородской области ниже, чем в среднем по стране.

Приволжский федеральный округ вошёл в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках после отмены льготной ипотеки в июле.