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Экономика

Нижегородская область в октябре сэкономила на торгах более 72 млн рублей

12 ноября 2024 10:10  [107] Экономика

Нижегородская область в октябре 2024 года сэкономила на торгах 72,4 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Согласно данным, предоставленным ведомством, за прошедший месяц было проведено 103 аукциона на 1,7 млрд рублей.

Наиболее значительные средства были сэкономлены на проведении работ по капремонту социально-значимых учреждений (16,5 млн рублей) и по ремонту автодорог и объектов транспортной инфраструктуры (24 млн рублей), а также при поставке компьютерного и коммуникационного оборудования (9,4 млн рублей).

В министерстве уточнили, что в среднем на один состоявшийся лот было подано 3,9 заявки участников.

Общая экономия по торгам правительства Нижегородской области в январе-октябре составила 1,09 млрд рублей. С начала года было проведено 1206 аукционов на 32,4 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано, усреднённо, 4,1 заявки.

Напомним, что экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в 2023 году составила 2,8 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Правительство Нижегородской области торги
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