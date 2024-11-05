Центр орфанных заболеваний откроют на базе Нижегородской детской больницы Общество

Центр орфанных заболеваний планируют создать на базе Нижегородской областной детской больницы (НОДКБ). Об этом заявил главный редактор информагентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов на своей страничке в соцсети Вконтакте.

В настоящее время вопрос с финансированием решается в правительстве Нижегородской области.

Кроме того, для помощи детям с сахарным диабетом правительство и минздрав региона планируют создать на базе НОДКБ эндокринологический центр.

"Детей с диабетом в Нижегородской области около 1000. Все они обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, при этом важно осуществлять и динамическое наблюдение таких пациентов", - пояснила главврач Нижегородской областной детской больницы Светлана Белозерова.

Она добавила, что также решается вопрос с созданием на базе НОДКБ крупнейшего реабилитационного центра для детей, которые прошли непростое лечение при сложных диагнозах.

Напомним, онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде к 2029 году.