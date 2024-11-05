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Общество

Почти 300 площадок для беспилотников появится в России к 2030 году

12 ноября 2024 14:13  [80] Общество

К 2030 году Росавиация планирует оборудовать 290 посадочных площадок для эксплуатации беспилотников во всех регионах страны, сообщает ТАСС.

Кроме того, планируется создать площадки на 49 аэродромах федеральной собственности и 241 - в собственности субъектов РФ.

Также Росавиация в 2025 году планирует разместить посадочные площадки в 16 субъектах РФ. В их число вошли города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Калужская, Смоленская, Новгородская, Архангельская и Оренбургская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Иркутская область и Чукотский автономный округ.

Ранее сообщалось, что экспериментальный правовой режим для полетов дронов установлен в Нижегородской области.

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Теги:
беспилотники Росавиация
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