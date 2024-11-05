Аферисты разработали новую мошенническую схему с доставкой цветов Общество

Новую мошенническую схему разработали аферисты, сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Согласно сообщению, к жертве приезжает якобы сотрудник службы доставки цветов, вручает букет и уезжает. На следующий день жертве звонят из службы доставки и сообщают, что для отчетности необходимо сообщить код из СМС-сообщения.

Жертва сообщает СМС-код, и вместе с ним мошенники получают доступ к персональным данным. Это, в свою очередь, дает возможность злоумышленникам оформить кредит.

Ранее уже сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом курьерских служб. Чаще всего аферисты копируют официальные профили СДЭК, "Сбермаркета", "Яндекс доставки" или Delivery Club в мессенджере Whatsapp.

Также сообщалось, что в России могут ввести запрет звонков с незнакомых номеров через мессенджеры.