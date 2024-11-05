Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2024 09:39  [106] Аферисты разработали новую мошенническую схему с доставкой цветов
13 ноября 2024 09:05  [112] Нижегородцы могут наблюдать звездопад "Леониды" в ноябре
13 ноября 2024 08:41  [137] Нижегородские НКО могут получить помощь при проведении новогодних ёлок
13 ноября 2024 07:58  [129] Нижегородская область и китайская провинция Аньхой расширят сотрудничество в сфере образования
13 ноября 2024 07:46  [151] Почти 33 тысячи договоров на догазификацию заключили жители Нижегородской области
12 ноября 2024 18:53  [315] Речной транспорт в РФ за 10 месяцев перевез 11 млн человек
12 ноября 2024 18:15  [313] Одну ледовую переправу откроют в Нижегородской области зимой
12 ноября 2024 17:46  [368] Каток оборудуют у ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде за 24 млн рублей
12 ноября 2024 17:38  [324] "Эн+Тепло Волга" обновляет оборудование Автозаводской водопроводной станции для повышения качества питьевой воды
12 ноября 2024 16:50  [331] Нижегородские и китайские медики намерены сотрудничать в области детского здравоохранения
Общество

Аферисты разработали новую мошенническую схему с доставкой цветов

13 ноября 2024 09:39  [106] Общество

Новую мошенническую схему разработали аферисты, сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Согласно сообщению, к жертве приезжает якобы сотрудник службы доставки цветов, вручает букет и уезжает. На следующий день жертве звонят из службы доставки и сообщают, что для отчетности необходимо сообщить код из СМС-сообщения.

Жертва сообщает СМС-код, и вместе с ним мошенники получают доступ к персональным данным. Это, в свою очередь, дает возможность злоумышленникам оформить кредит.

Ранее уже сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом курьерских служб. Чаще всего аферисты копируют официальные профили СДЭК, "Сбермаркета", "Яндекс доставки" или Delivery Club в мессенджере Whatsapp.

Также сообщалось, что в России могут ввести запрет звонков с незнакомых номеров через мессенджеры.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кибербезопасность Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
10 октября 2024 19:35  [906] Эксперт посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете
05 октября 2024 13:20  [1196] Мошенники начали обманывать россиян под видом курьерских служб
03 октября 2024 12:06  [911] Россиян предупредили о новой схеме мошенников для взлома аккаунтов на "Госуслугах"
22 августа 2024 08:34  [644] Мошенники стали отправлять компаниям фишинговые письма через сотрудников
30 июля 2024 09:06  [967] Запрет звонков с незнакомых номеров через мессенджеры введут в России
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph