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Общество

Мошенники начали обманывать россиян под видом курьерских служб

05 октября 2024 13:20  [76] Общество

Роскачество обнаружило новую схему обмана, когда мошенники пишут пользователям мессенджеров с поддельных аккаунтов популярных сервисов доставки.  Об этом ТАСС сообщили в организации.

Чаще всего аферисты копируют официальные профили СДЭК, "Сбермаркета", "Яндекс доставки" или Delivery Club в мессенджере Whatsapp, где отправляют сообщение о том, что заказ готов к доставке. Для того, чтобы узнать подробности о доставке или отследить заказ, пользователю предлагают перейти по фишинговой ссылке, которая перенаправляет на поддельный сайт, мимикрирующий под официальный сервис. На этом сайте злоумышленники просят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка.

По данным экспертов Роскачества, очередной вид мошенничества, направлен на старшее поколение. Киберпреступники преследуют цель  - получить доступ к банковской карте пользователя. В организации в очередной раз предостерегают о недопустимости перехода по сторонним и подозрительным о ссылкам, особенно тогда, когда вы не ожидаете никакой доставки.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новой схеме мошенников для взлома аккаунтов на "Госуслугах.

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Теги:
Кибербезопасность Мошенничество
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