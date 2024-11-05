Центробанк предложил ограничить выдачу ипотек сроком свыше 30 лет Общество

Банк России предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет. Об этом говорится в опубликованном информационно-аналитическом материале ЦБ РФ.

Специалисты регулятора объяснили, что банки прибегли к увеличению срока кредитов с целью снижения размера среднемесячного платежа. Но по мнению экспертов, при таком длительном сроке заёмщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не могут оценить в момент выдачи займа.

Вместе с этим доля таких долгосрочных кредитов среди вновь оформляемых за год увеличилась до 20%.