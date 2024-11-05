Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2024 11:42  [65] Центробанк предложил ограничить выдачу ипотек сроком свыше 30 лет
13 ноября 2024 09:39  [327] Аферисты разработали новую мошенническую схему с доставкой цветов
13 ноября 2024 09:05  [151] Нижегородцы могут наблюдать звездопад "Леониды" в ноябре
13 ноября 2024 08:41  [176] Нижегородские НКО могут получить помощь при проведении новогодних ёлок
13 ноября 2024 07:58  [154] Нижегородская область и китайская провинция Аньхой расширят сотрудничество в сфере образования
13 ноября 2024 07:46  [178] Почти 33 тысячи договоров на догазификацию заключили жители Нижегородской области
12 ноября 2024 18:53  [330] Речной транспорт в РФ за 10 месяцев перевез 11 млн человек
12 ноября 2024 18:15  [330] Одну ледовую переправу откроют в Нижегородской области зимой
12 ноября 2024 17:46  [384] Каток оборудуют у ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде за 24 млн рублей
12 ноября 2024 17:38  [342] "Эн+Тепло Волга" обновляет оборудование Автозаводской водопроводной станции для повышения качества питьевой воды
Общество

Центробанк предложил ограничить выдачу ипотек сроком свыше 30 лет

13 ноября 2024 11:42  [65] Общество

Банк России предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет. Об этом говорится в опубликованном информационно-аналитическом материале ЦБ РФ.

Специалисты регулятора объяснили, что банки прибегли к увеличению срока кредитов с целью снижения размера среднемесячного платежа. Но по мнению экспертов, при таком длительном сроке заёмщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не могут оценить в момент выдачи займа.

Вместе с этим доля таких долгосрочных кредитов среди вновь оформляемых за год увеличилась до 20%.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью телеканалу "360" отметила, что более 90% заёмщиков закрывают кредиты досрочно, больше половины — за 7-8 лет. Основная проблема у тех, кто берет ипотеку, обычно общая - ухудшение финансового положения.

По словам Перескоковой, из-за высоких ипотечных ставок заёмщики стараются снизить ежемесячную сумму платежа, но это приводит в конечном счёте только к большей переплате.

"Всё-таки хочется надеяться, что в ближайшем будущем ипотечные ставки придут в норму, снизятся, и ситуация на рынке улучшится, то есть будет положительная динамика", - добавила эксперт по недвижимости, напомнив, что на тех, кто уже взял ипотеку на срок более 30 лет, это уже никак не повлияет, поскольку закон не имеет обратной силы, и условия договора не могут меняться.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ипотека Кредиты ЦБ РФ
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2024 08:25  [343] Центробанк может ввести ограничения на выдачу ипотеки с 1 июля 2025 года
11 ноября 2024 07:45  [575] Доступность ипотеки в Нижегородской области ниже, чем в среднем по стране
24 октября 2024 08:47  [641] Объём ипотечного кредитования в России за год сократился на 66%
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph