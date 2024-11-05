Центробанк предложил ограничить выдачу ипотек сроком свыше 30 лет

Банк России предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет. Об этом говорится в опубликованном информационно-аналитическом материале ЦБ РФ.
Специалисты регулятора объяснили, что банки прибегли к увеличению срока кредитов с целью снижения размера среднемесячного платежа. Но по мнению экспертов, при таком длительном сроке заёмщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не могут оценить в момент выдачи займа.
Вместе с этим доля таких долгосрочных кредитов среди вновь оформляемых за год увеличилась до 20%.Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью телеканалу "360" отметила, что более 90% заёмщиков закрывают кредиты досрочно, больше половины — за 7-8 лет. Основная проблема у тех, кто берет ипотеку, обычно общая - ухудшение финансового положения. По словам Перескоковой, из-за высоких ипотечных ставок заёмщики стараются снизить ежемесячную сумму платежа, но это приводит в конечном счёте только к большей переплате. "Всё-таки хочется надеяться, что в ближайшем будущем ипотечные ставки придут в норму, снизятся, и ситуация на рынке улучшится, то есть будет положительная динамика", - добавила эксперт по недвижимости, напомнив, что на тех, кто уже взял ипотеку на срок более 30 лет, это уже никак не повлияет, поскольку закон не имеет обратной силы, и условия договора не могут меняться.
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