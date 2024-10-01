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Общество

Объём ипотечного кредитования в России за год сократился на 66%

24 октября 2024 08:47  [74] Общество

В Нижегородской области в сентябре 2024 года было выдано 1,57 тысячи ипотек общим объёмом 6,17 млрд рублей. По сравнению с августом показатели сократились на 6% и 1% соответственно. Средний чек ипотеки составил 3,94 млн рублей, а срок - 24,5 года. Такие данные приведены в отчёте Объединённого кредитного бюро.

За сентябрь российские банки выдали в общей сложности 79,20 тысячи ипотечных кредитов на 343,76 млрд рублей. В годовом отношении количество и объём выдач сократились на 66%. А вот средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился: в сентябре 2023 года он был равен 4,32 млн рублей, в сентябре 2024 года – 4,34 млн рублей.

В III квартале текущего года было выдано 245 тысяч кредитов на жильё на 1 трлн рублей. По сравнению со II кварталом количество выдач снизилось на 42%, объём – на 47%.

Всего по итогам 9 месяцев россияне оформили свыше 929 тысяч ипотечных кредитов на 4 трлн рублей.

Причём россияне предпочитают брать в ипотеку вторичное жильё. Так, в сентябре доля "вторички" составило 64% от общего количества оформленных ипотек и 50% от общего объёма кредитов.

Напомним, Сбербанк 22 октября повысил ставки по базовым ипотечным программам сразу на 3% - почти до 25% годовых. По мнению аналитиков, его примеру последуют и остальные участники рынка. Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью телеканалу "360" рассказала, что спрос на ипотеку сохранится, несмотря на повышение ставок.

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Теги:
Жилье Ипотека Кредит
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