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Общество

Проект "Город без Опасности" начался в Нижнем Новгороде

13 ноября 2024 12:59  [71] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Общественная палата Нижнего Новгорода запускает проект "Город без Опасности".

Как сообщает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города, проект охватит различные аспекты безопасности горожан, учитывая при этом сезонные особенности.

На старте проекта "Город без Опасности" жители будут проинформированы о правилах использования газового оборудования для предотвращения количества происшествий, связанных с использованием бытового газа.

Член Общественной палаты Нижнего Новгорода, руководитель рабочей группы Общественной палаты "Ликвидация опасных объектов" Сергей Шухрин отметил, что проект создан для того, что бы донести до жителей необходимую информацию о правилах пользования газа в домах. Данная инициатива является продолжением ранее реализованного проекта "БезопасНО", в рамках которого нижегородцы могут присоединиться к выявлению опасных объектов в городе.

На прошедшем в октябре очередном заседании Общественной палаты мэр Юрий Шалабаев отметил важность и эффективность проекта "БезопасНО".

Памятки с правилами безопасного использования газа в быту будут транслироваться на мониторах в общественном транспорте, а также на билбордах и сити-бордах города.

В Общественной палате Нижнего Новгорода выразили надежду, что данная информация поможет горожанам снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что социальные участковые напомнили нижегородцам правила пользования бытовым газом.

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Теги:
Безопасность Газоснабжение Общественная палата
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