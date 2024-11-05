Более 4 тысяч гектаров леса высадили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Осенний лесокультурный сезон завершился в Нижегородской области. Как сообщает региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, за это время в области удалось создать более 4 тысяч га новых лесных культур.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, в этом сезоне плановые показатели по искусственному лесовосстановлению выполнены на 100%. Из 4 010 га 925 га леса были созданы с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой.

"Создание новых площадей лесных культур в Нижегородской области обеспечивается баланс выбытия и воспроизводства лесов, что является одной из задач федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в нацпроект "Экология", - сказал Роман Воробьев.

Кроме того, в течение весеннего лесокультурного сезона в этом году в регионе было проведено искусственное лесовосстановление на площади 2,9 тыс. га, в том числе на 0,6 тыс. га — с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой. Это составило 103% от весеннего плана (2,75 тыс. га).

Для создания лесных насаждений в дело идут саженцы хвойных пород деревьев. Это ели и сосны, которые выращены в подведомственном учреждении регионального Минлесхоза в современном селекционно-семеноводческом комплексе ГАУ НО "Семеновский спецсемлесхоз"

В Минлесхозе Нижегородской области также отметили, что в рамках выполнения договорных обязательств арендаторы лесных участков проводят комбинированное и естественное лесовосстановление. На данный момент комбинированное лесовосстановление выполнено на площади 415 га, естественное - на площади более 6,3 тысяч га.

Ранее сообщалось, что компенсационное лесовосстановление провели в Нижегородской области.