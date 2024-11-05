Компенсационное лесовосстановление провели в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Компенсационное лесовосстановление провели в Нижегородской области на площади 700,6 га. Как сообщили в региональном министерстве и лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, мероприятия организованы в рамках федерального законодательства по обязательствам, которые возникли на территориях других регионов.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, в этом году на территориях Ветлужского, Выксунского и Сергачского лесничеств высажены сеянцы в зачет Вологодской области, Республики Бурятии и Приморского края.

Исполнителями работ выступили подведомственные министерству автономные учреждения: Нижегородский лесопожарный центр, Семёновский спецсемлесхоз и Выксунский лесхоз.

Отмечается, что все мероприятия по лесовосстановлению проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес" высадили более 300 тысяч деревьев.