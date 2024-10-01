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Общество

Более 300 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес"

31 октября 2024 17:18  [116] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области завершилась всероссийская акция "Сохраним лес". Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в области на площади более 80 га высадили свыше 300 тысяч сеянцев хвойных деревьев. 

Акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Организаторы – АНО "Сад Памяти", Всероссийское экологическое движение "Экосистема". Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства.

К осенним посадкам леса в регионе присоединилось более 1 000 человек. По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, совместными усилиями за пять лет в регионе было высажено более 7 млн деревьев. Всего же за время действия акции  "Сохраним лес" в России высадили более 290 млн деревьев.

Помимо этого, в октябре делегация Минлесхоза Нижегородской области участвовала во всероссийской акция "Сохраним лес" в Донецкой Народной Республике. На территории Артемовского лесничества были высажены молодые ели, предоставленные ГАУ "Семеновский спецсемлесхоз".

По итогам прошлого года Нижегородская область стала самым активным регионом-участником акции "Сохраним лес". Более 3,5 тысяч нижегородцев внесли свой вклад в озеленение родного края.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и ДНР приступили к совместному развитию движения школьных лесничеств.

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Теги:
Лесное хозяйство Минлесхоз
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