Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 ноября 2024 10:44  [1] Подросток без прав попал в ДТП в Нижнем Новгороде
13 ноября 2024 11:56  [354] Бухгалтер хотела повысить кредитный рейтинг и потеряла более 1 млн рублей
13 ноября 2024 11:18  [361] Два несовершеннолетних пешехода попали под колёса машин в Нижнем Новгороде
13 ноября 2024 10:14  [411] Нижегородец потерял крупную сумму при попытке заработать легкие деньги
12 ноября 2024 09:19  [419] Около 46 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам за минувшую неделю
12 ноября 2024 07:59  [402] Более 200 детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода за 10 месяцев
11 ноября 2024 10:37  [619] Нижегородцы продолжают терять свои сбережения при попытках заработать на бирже
10 ноября 2024 13:59  [638] Двух мужчин из Выксы обманули на 4 млн рублей рекламой об инвестициях
10 ноября 2024 12:37  [628] Нижегородский профессор лишился 440 тыс. рублей из-за мошенников
09 ноября 2024 17:14  [760] Более 1 млн рублей похищено у нижегородской учительницы
Происшествия

Подросток без прав попал в ДТП в Нижнем Новгороде

14 ноября 2024 10:44  [1] Происшествия
Подросток без прав попал в ДТП в Нижнем Новгороде

Подросток без прав попал в ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Подросток без права управления транспортным средством врезался в фонарный столб накануне вечером.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП зафиксировано 13 ноября в 22:15 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

17-летний подросток управлял автомобилем ВАЗ-2107 без государственных регистрационных номеров, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Как уточнили в ведомстве, молодой человек был явно пьян.

В результате аварии несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

В Госавтоинспекции также рассказали, что за прошедшие сутки из участия в дорожном движении исключены 15 водителей в состоянии опьянения, 1 из них управлял в состоянии опьянения повторно. Задержаны 13 водителей без права управления транспортным средством.

Как сообщалось ранее, с начала текущего года за управление автомобилем с признаками опьянения привлечены к ответственности 9323 водителя.

Напомним, о пьяных водителях на дороге можно сообщить по телефону 112.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария Госавтоинспекция ДТП
Поделиться:
Новости по теме
02 ноября 2024 09:16  [803] Пьяная девушка угнала машину такси в Нижнем Новгороде
21 октября 2024 09:16  [715] Пьяного водителя со стрельбой задержали на поле в Павловском районе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph