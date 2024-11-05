Подросток без прав попал в ДТП в Нижнем Новгороде
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Подросток без права управления транспортным средством врезался в фонарный столб накануне вечером.
Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП зафиксировано 13 ноября в 22:15 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
17-летний подросток управлял автомобилем ВАЗ-2107 без государственных регистрационных номеров, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Как уточнили в ведомстве, молодой человек был явно пьян.
В результате аварии несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
В Госавтоинспекции также рассказали, что за прошедшие сутки из участия в дорожном движении исключены 15 водителей в состоянии опьянения, 1 из них управлял в состоянии опьянения повторно. Задержаны 13 водителей без права управления транспортным средством.
Как сообщалось ранее, с начала текущего года за управление автомобилем с признаками опьянения привлечены к ответственности 9323 водителя.
Напомним, о пьяных водителях на дороге можно сообщить по телефону 112.
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