Пьяная девушка угнала машину такси в Нижнем Новгороде Происшествия

Полицейские в Нижнем Новгороде задержали пьяную девушку, угнавшую автомобиль такси. Ей грозит реальный уголовный срок.

В полицию с заявлением об угоне иномарки обратился 40-летний водитель такси. Он сообщил, что подвозил молодую пассажирку и остановился, чтобы зайти в магазин. При этом водитель оставил ключи в замке зажигания. Вернувшись через несколько минут, он машины не обнаружил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "угон".

В скором времени угнанную машину вместе с девушкой обнаружили сотрудники ДПС на Волжской набережной. Машина попросту заглохла, поскольку у ней закончился бензин.

Личность пассажирки установлена, ей оказалась нетрезвая 21-летняя жительница Владимирской области, работающая в Нижнем Новгороде.

На неё, помимо уголовного дела, завели "административку" за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения. Свою вину она признала и сейчас находится под подпиской о невыезде. По итогу девушке грозит до 5 лет лишения свободы.

кадр оперативной съёмки ДПС