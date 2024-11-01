Пьяная девушка угнала машину такси в Нижнем Новгороде

Полицейские в Нижнем Новгороде задержали пьяную девушку, угнавшую автомобиль такси. Ей грозит реальный уголовный срок.
В полицию с заявлением об угоне иномарки обратился 40-летний водитель такси. Он сообщил, что подвозил молодую пассажирку и остановился, чтобы зайти в магазин. При этом водитель оставил ключи в замке зажигания. Вернувшись через несколько минут, он машины не обнаружил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "угон".
В скором времени угнанную машину вместе с девушкой обнаружили сотрудники ДПС на Волжской набережной. Машина попросту заглохла, поскольку у ней закончился бензин.
Личность пассажирки установлена, ей оказалась нетрезвая 21-летняя жительница Владимирской области, работающая в Нижнем Новгороде.
На неё, помимо уголовного дела, завели "административку" за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения. Свою вину она признала и сейчас находится под подпиской о невыезде. По итогу девушке грозит до 5 лет лишения свободы.
кадр оперативной съёмки ДПС
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+