Пьяного водителя со стрельбой задержали на поле в Павловском районе Происшествия

Сотрудники павловской Госавтоинспекции задержали 38-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения управлял транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В деревне Рыбино инспекторы обратили внимание на "Ниву", которая опасно маневрировала на дороге. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться, съехав на грунтовку в поле.

Полицейские в соответствии с Федеральным законом "О полиции" применили огнестрельное оружие: сначала прозвучал предупредительный выстрел вверх, а затем по колёсам. Автомобиль был остановлен. а водитель, оказавшийся в состоянии опьянения, задержан.

Прив выяснении обстоятельств происшествия было установлено, что правонарушитель в феврале 2022 года уже был лишён прав. В отношении местного жителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 12.7 (управление транспортным средством без прав), 12.25 (невыполнение требования об остановке) и 19.3 (неповиновение распоряжения сотрудника полиции).

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд. Мужчине грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.