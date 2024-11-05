ИИ начнет следить за сбором мусора в Нижегородской области

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Проект по мониторингу за состоянием контейнерных площадок с помощью искусственного интеллекта запустили в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Ростеха.
Программу разработала компания NtechLab.
Искусственный интеллект будет контролировать чистоту контейнерных площадок, выявлять переполненность контейнеров и нелегальный сброс крупногабаритного мусора.
"Система также фиксирует неправильно припаркованные автомобили, которые мешают подъезду мусоровозов. Все это помогает оперативно реагировать на нештатные ситуации возле площадок по сбору ТКО и сохранять чистоту дворов и улиц", - пояснили в Ростехе.
Отметим, что пилотные проекты по мониторингу за состоянием контейнерных площадок реализованы или находятся в активной стадии в Ульяновске, Хабаровске, Челябинске, Нижнекамске, Анапе, Самаре и Ярославле.
Напомним, ИИ задействовали для мониторинга за состоянием дорог в Нижегородской области.
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