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Общество

ИИ начнет следить за сбором мусора в Нижегородской области

14 ноября 2024 12:25  [112] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект по мониторингу за состоянием контейнерных площадок с помощью искусственного интеллекта запустили в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Ростеха.

Программу разработала компания NtechLab.

Искусственный интеллект будет контролировать чистоту контейнерных площадок, выявлять переполненность контейнеров и нелегальный сброс крупногабаритного мусора.

"Система также фиксирует неправильно припаркованные автомобили, которые мешают подъезду мусоровозов. Все это помогает оперативно реагировать на нештатные ситуации возле площадок по сбору ТКО и сохранять чистоту дворов и улиц", - пояснили в Ростехе.

Отметим, что пилотные проекты по мониторингу за состоянием контейнерных площадок реализованы или находятся в активной стадии в Ульяновске, Хабаровске, Челябинске, Нижнекамске, Анапе, Самаре и Ярославле.

Напомним, ИИ задействовали для мониторинга за состоянием дорог в Нижегородской области.

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Теги:
ТКО Экология
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