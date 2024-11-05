ИИ начнет следить за сбором мусора в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект по мониторингу за состоянием контейнерных площадок с помощью искусственного интеллекта запустили в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Ростеха.

Программу разработала компания NtechLab.

Искусственный интеллект будет контролировать чистоту контейнерных площадок, выявлять переполненность контейнеров и нелегальный сброс крупногабаритного мусора.

"Система также фиксирует неправильно припаркованные автомобили, которые мешают подъезду мусоровозов. Все это помогает оперативно реагировать на нештатные ситуации возле площадок по сбору ТКО и сохранять чистоту дворов и улиц", - пояснили в Ростехе.

Отметим, что пилотные проекты по мониторингу за состоянием контейнерных площадок реализованы или находятся в активной стадии в Ульяновске, Хабаровске, Челябинске, Нижнекамске, Анапе, Самаре и Ярославле.

Напомним, ИИ задействовали для мониторинга за состоянием дорог в Нижегородской области.