Региональным операторам могут разрешить убирать неопасный строительный мусор Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Российским регионам в рамках пилотного проекта могут разрешить самостоятельно относить неопасный мусор (отходы III–V классов опасности) к твердым коммунальным отходам (ТКО).

Как пишут Ведомости, данный вопрос уже обсудили в Совете Федерации. В случае принятия положительного решения уборка такого мусора станет ответственностью региональных операторов.

В настоящее время отходы, которые не относятся к ТКО, не входят в зону ответственности регоператора. Чаще всего, это строительный мусор, отработанное моторное масло и автопокрышки, бытовая техника и электроника, текстиль и бумага. Такие отходы должны вывозиться по отдельному договору с регоператором или иной организацией, у которой есть лицензия.

В действующем законодательстве существуют определенные пробелы, из-за которых контейнерные площадки зачастую завалены не только ТКО, но и строительными отходами и негабаритным мусором.

Каждый регион вопросы сбора и утилизации неопасных строительных отходов решает по-своему. При этом субъекты сталкиваются с различными проблемами из-за отсутствия необходимых полномочий. Именно поэтому регионы выступают за наделение их полномочиями по урегулированию таких видов отходов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности контейнерами для ТКО.