Евгений Чинцов представил муниципальные практики Нижнего Новгорода на форуме в Екатеринбурге Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Спикер городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов стал участником открытия VIII общероссийского форума стратегического развития "Города России: локомотивы роста" в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, на форм собрались представителей более 250 муниципалитетов страны и 6 тысяч госслужащих, руководителей предприятий и организаций, общественников и ведущих экспертов в области развития муниципальных образований, реализации нацпроектов и совершенствования муниципального управления.

На открытии форума присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе, участник специальной военной операции Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева и другие.

Во время работы секции "Роль городов в реализации национальных проектов в системе единой публичной власти" Евгений Чинцов рассказал о формировании бюджета и управлении городской казной, поддержке участников СВО и членов их семей, увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий, а также о Молодежной палате при городской Думе, единственном в России муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения "Молочная кухня", военно-патриотическом лагере "Хочу стать десантником" и других проектах.

"Эта уникальная площадка дает отличную возможность обсудить с коллегами из других регионов актуальные вопросы повышения качества жизни горожан, поделиться идеями и вдохновиться на новые достижения. Уверен, что совместная работа в рамках Форума позволит объединить усилия участников для решения задач по совершенствованию инструментов стратегического развития муниципалитетов", – сказал Евгений Чинцов

VIII Общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста» проводится под патронажем министерства экономического развития Российской Федерации и при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Организаторы Форума – администрация Екатеринбурга, Фонд "Центр стратегических разработок", Союз российских городов. В течение двух дней в столице Урала участников Форума ждут более 75 деловых мероприятий.