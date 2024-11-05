Масштабные учения МЧС прошли на территории общежития ННГУ Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Масштабные пожарно-тактические учения МЧС прошли на территории общежития Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского.

Как сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Нижегородской области, спасатели отработали тактику тушения пожара, действия звеньев газодымозащитной службы по поиску и спасению пострадавших в условиях плотного задымления, а также оказание первой помощи попавшим в беду людям.

Штурм девятиэтажного здания был организован с разных сторон. Согласно легенде, очаг пожара располагался на 7 этаже, оттуда дым по лестничным маршам стремительно распространился по зданию. Пожару был присвоен 2 ранг сложности.

Огнеборцы сделали всё необходимое для выполнения поставленных целей. В общей сложности из общежития Нижегородского госуниверситета им.Лобачевского спасители вывели из огня 13 человек, 55 человек смогли выбраться самостоятельно. В учениях было задействовано 16 единиц техники и 48 человек.

Ранее сообщалось, что нижегородские пожарные провели учения на промзоне в Дзержинске.