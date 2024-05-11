Тактику и технику тушения лесных пожаров отработали в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Большие командно-штабные учения по тактике и технике тушения лесных пожаров прошли на территории Выксунского городского округа. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, учения прошли с участием представителей регионального Минлесхоза, главного управления МЧС России по Нижегородской области, Департамента лесного хозяйства по Приволжскому Федеральному округу, Законодательного собрания Нижегородской области, лесопожарных формирований Владимирской области, а также органов местного самоуправления и арендаторов лесных участков. Всего в общей сложности было задействовано более 3 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники.

Во время учений отработали совместную работу наземных и авиационных служб пожаротушения, сил и средств МЧС России, местной пожарной охраны, добровольческих отрядов и диспетчерских служб всех уровней. Учения коснулись 35 районных лесничеств. Отработали ситуацию введения ЧС муниципального масштаба с участием сил соседней Владимирской области.

По словам заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслава Горева, в ближайшие дни будет проведен тщательный разбор действий на учениях всех служб. Кроме того, проведенные учения помогут повысить эффективность работы системы выявления и ликвидации лесных пожаров в Нижегородской области.

Для расширения ресурсов материальной базы подразделений, которые задействованы в ликвидации лесных пожаров, в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в состав национального проекта "Экология", подведомственным учреждениям регионального Минлесхоза были вручены восемь грузовых автомобилей "Егерь".

Опыт ликвидации крупных лесных пожаров в 2021-2022 годах показал важность организации качественной связи между участниками борьбы с огнем. Средствами радиосвязи оснащены все диспетчерские службы лесничеств, региональная диспетчерская служба, автомобили инспекторов министерства, а также лесопожарная техника приоритетного значения.

Данная система включает в себя 44 стационарных радиостанции с антенно-мачтовым оборудованием, 781 мобильную радиостанцию. Использование данной системы при тушении природных пожаров обеспечивает качественную и надежную радиосвязь на территории лесничеств, удалённых от населённых пунктов и находящихся за пределами зоны покрытия сотовой связи.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим установлен в Нижегородской области с 22 апреля.

Также сообщалось, что в городских лесах Нижнего Новгорода обновили свыше 80% минерализованных полос.