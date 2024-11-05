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Общество

Более 2 тысяч деревьев высадили в Нижнем Новгороде в этом году

15 ноября 2024 15:46  [92] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В этом году в Нижнем Новгороде в рамках компенсационного озеленения высадили более 2200 деревьев, восстановили около 2 тысяч кустарников и более 24 тысяч кв. метров газона.

Как сообщает МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов", в осенний период, который считается самым благоприятным временем для посадок, в Нижнем Новгороде было высажено более 1,2 тысяч деревьев высотой от 2,5 метров.

На городских улицах высадили, в том числе, ели, липы, ивы, каштаны, рябины, клены, черемухи, березы, тополи и сосны, яблони, лиственницы, туи, дубы и орех. Контракты по посадкам предусматривают содержание саженцев в течение 2-х лет.

В Горкомэкологии подчеркнули, что в существующие приствольные круги вдоль дорог по улицам Минина, Варварской, Пискунова, Ульянова, Малой Покровской, а также в районе площади Минина было высажено 96 саженцев липы мелколистной. Высота этих экземпляров деревьев от 4 метров и выше.

Ранее сообщалось, что более 850 млн рублей выделено на озеленение Нижнего Новгорода на следующий год.

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Теги:
Городское хозяйство озеленение Экология
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