Более 850 рублей выделено на озеленение Нижнего Новгорода на следующий год Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

15 октября на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии под председательством Германа Карачевского депутаты обсудили вопросы содержания объектов озеленения.

В мероприятии приняли участие заместители спикера городской Думы Николай Сатаев и Владимир Тарасов, депутат Закcобрания Нижегородской области Владислав Атмахов и министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По информации первого замдиректора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексея Краснова, в 2024 году на содержание городских объектов озеленения общей площадью 22,1 млн кв.м было выделено 748 млн рублей. В настоящее время ведется работа по подготовке к заключению муниципальных контрактов на содержание объектов озеленения на 2025-2026 годы. На указанные цели будет выделено 855 млн рублей в год.

"С 15 октября начинается период подготовки к зимнему периоду – переоснащается вся техника и малая механизация, заключаются договоры на закупку противогололедных материалов для обработки пешеходных дорожек – порядка 7,5 тонн на все объекты озеленения. Планируется задействовать 126 единиц техники, в том числе 33 единицы малой механизации", – уточнил Алексей Краснов.

Также депутаты рассмотрели вопрос содержания благоустроенной в 2023 году территории, прилегающей к реке Борзовка. Глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов рассказал, что в рамках муниципального контракта с компанией "Автодорстрой" территория регулярно очищается от мусора, вырубается поросль, спиливаются аварийные деревья и косится трава.

"Мы планируем продолжать обустройство природно-рекреационной зоны вдоль реки Борзовка. В перспективе вело-беговой дорожкой должны соединиться парки "Станкозавода" и "Дубки", – рассказал глава района.

"Я всегда выступаю за то, чтобы в городе из года в год количество озелененных объектов и территорий только увеличивалось. Отсюда всегда такое пристальное внимание у членов комиссии и к содержанию зеленых насаждений, и к компенсационной высадке, и к экологическим проектам и инициативам. Сегодня удалось обсудить очень важные с точки зрения экологии вопросы, наметить планы по решению проблемы состояния реки Борзовка. Приняли решение в следующем году адресно заявиться с проектом специального фонтана, который искусственно мог бы наполнять реку", – резюмировал по итогам заседания комиссии по экологии Герман Карачевский.

Кроме того, члены профильной комиссии ознакомились с информацией о результатах проведенного эксперимента по созданию и содержанию луговых газонов в Нижегородском и Приокском районах.

"Важно, чтобы наши городские озелененные территории содержались надлежащим образом круглый год, в том числе благодаря финансированию в рамках федеральных программ и проектов. На предстоящей комиссии по экологии будем рассматривать вопросы подготовки к зиме. В зоне особого внимания – состояние площадок для складирования снега, готовность инвентаря и спецтехники подведомственных организаций, а также всей необходимой документации на проведение работ по уборке и вывозу снега", – отметил председатель городской Думы Евгений Чинцов.