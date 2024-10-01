Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
Один день в Городецком районе
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2024 08:52  [1] Более 850 рублей выделено на озеленение Нижнего Новгорода на следующий год
16 октября 2024 08:25  [78] Минфин РФ предложил снова повысить розничные цены на крепкий алкоголь
16 октября 2024 07:46  [107] Автозаводцы предложили 18 инициатив для проекта "Вам решать!" на 2025 год
16 октября 2024 07:19  [133] Шесть новых детсадов и школу построят в Нижнем Новгороде в рамках КРТ
15 октября 2024 18:57  [344] Почти три десятка нижегородских педагогов участвуют в федеральном конкурсе "Флагманы образования"
15 октября 2024 18:17  [352] Около 3,3 млн рублей дополнительно направят на ремонт покрытий в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода
15 октября 2024 17:23  [330] Футбольные мини-поля созданы в трех детсадах Дзержинска на округах депутатов Думы
15 октября 2024 17:02  [328] Реставрация здания театра кукол завершилась в Дзержинске
15 октября 2024 16:51  [328] Жители Новинского сельсовета предложили четыре инициативы для проекта "Вам решать!"
15 октября 2024 16:38  [307] Сормовскую ТЭЦ посетили старшеклассники школы №9 Нижнего Новгорода
Общество

Более 850 рублей выделено на озеленение Нижнего Новгорода на следующий год

16 октября 2024 08:52  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

15 октября на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии под председательством Германа Карачевского депутаты обсудили вопросы содержания объектов озеленения.

В мероприятии приняли участие заместители спикера городской Думы Николай Сатаев и Владимир Тарасов, депутат Закcобрания Нижегородской области Владислав Атмахов и министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По информации первого замдиректора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексея Краснова, в 2024 году на содержание городских объектов озеленения общей площадью 22,1 млн кв.м было выделено 748 млн рублей. В настоящее время ведется работа по подготовке к заключению муниципальных контрактов на содержание объектов озеленения на 2025-2026 годы. На указанные цели будет выделено 855 млн рублей в год.

"С 15 октября начинается период подготовки к зимнему периоду – переоснащается вся техника и малая механизация, заключаются договоры на закупку противогололедных материалов для обработки пешеходных дорожек – порядка 7,5 тонн на все объекты озеленения. Планируется задействовать 126 единиц техники, в том числе 33 единицы малой механизации", – уточнил Алексей Краснов.

Также депутаты рассмотрели вопрос содержания благоустроенной в 2023 году территории, прилегающей к реке Борзовка. Глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов рассказал, что в рамках муниципального контракта с компанией "Автодорстрой" территория регулярно очищается от мусора, вырубается поросль, спиливаются аварийные деревья и косится трава.

"Мы планируем продолжать обустройство природно-рекреационной зоны вдоль реки Борзовка. В перспективе вело-беговой дорожкой должны соединиться парки "Станкозавода" и "Дубки", – рассказал глава района.

"Я всегда выступаю за то, чтобы в городе из года в год количество озелененных объектов и территорий только увеличивалось. Отсюда всегда такое пристальное внимание у членов комиссии и к содержанию зеленых насаждений, и к компенсационной высадке, и к экологическим проектам и инициативам. Сегодня удалось обсудить очень важные с точки зрения экологии вопросы, наметить планы по решению проблемы состояния реки Борзовка. Приняли решение в следующем году адресно заявиться с проектом специального фонтана, который искусственно мог бы наполнять реку", – резюмировал по итогам заседания комиссии по экологии Герман Карачевский.

Кроме того, члены профильной комиссии ознакомились с информацией о результатах проведенного эксперимента по созданию и содержанию луговых газонов в Нижегородском и Приокском районах.

"Важно, чтобы наши городские озелененные территории содержались надлежащим образом круглый год, в том числе благодаря финансированию в рамках федеральных программ и проектов. На предстоящей комиссии по экологии будем рассматривать вопросы подготовки к зиме. В зоне особого внимания – состояние площадок для складирования снега, готовность инвентаря и спецтехники подведомственных организаций, а также всей необходимой документации на проведение работ по уборке и вывозу снега", – отметил председатель городской Думы Евгений Чинцов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Городское хозяйство озеленение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph