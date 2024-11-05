Движение транспорта на участке улицы Грузинской временно приостановят

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В Нижнем Новгороде с 08:00 16 ноября до 22:00 22 ноября на участке улицы Грузинской от дома №15 до дома №1 на пер. Университетском будет временно приостановлено движение транспорта
Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с проведением аварийных работ на проезжей части. На подъездах к указанному участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.
Объезд участка будет возможен по улицам Алексеевской, Звездинке, Студеной, пер. Холодному, улице Большой Покровской, пер. Университетскому в обоих направлениях. Для жителей улицы Грузинской подрядчик организует подъезд к домам.
Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и придерживаться указаний дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что ограничение движения на участке улицы Пермякова продлены до 31 декабря.
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